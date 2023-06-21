«Интер» хочет больше € 15 млн за Брозовича. Игрок ведёт переговоры с саудовскими клубами

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович продолжает вести переговоры с клубами из Саудовский Аравии, чёрно-синие будут требовать за него более € 15 млн. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, в ближайшие двое суток хорватский хавбек продолжит общение с неназванными клубами из Саудовской Аравии. Покинуть «Интер» он сможет, если заинтересованная в его услугах сторона предложит миланцам более € 15 млн.

Отмечается, что ранее чёрно-синие отклонили предложение в таком размере как раз потому, что хотят получить больше за 30-летнего хавбека.

В прошедшем сезоне Серии А Брозович провёл 28 матчей за «Интер», забил три гола и сделал пять результативных передач. К чёрно-синим хорватский полузащитник присоединился в 2015 году, перебравшись в итальянский клуб из загребского «Динамо».