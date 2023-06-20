«Аль-Наср» предложил «Интеру» за Брозовича € 15 млн

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду, предложил миланскому «Интеру» € 15 млн за полузащитника Марсело Брозовича. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По мнению итальянского журналиста, уход хорватского игрока позволит «Интеру» оформить трансфер Давиде Фраттези из «Сассуоло».

Ранее появилась информация, что Марсело Брозович интересен «Ньюкаслу» и весной английский клуб даже связывался с представителями игрока. «Интер» не против продать Брозовича этим летом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. При этом расстаться с 30-летним хорватом миланский клуб готов за сумму не меньше € 20–25 млн.

В прошедшем сезоне Серии А Брозович провёл 28 матчей за «Интер», забил три гола и сделал пять результативных передач. К «чёрно-синим» хорватский полузащитник присоединился в 2015 году, перейдя из загребского «Динамо».