Украина — Хорватия: текстовая трансляция матча ЧЕ-2023 начнётся в 19:00 мск

В среду, 21 июня, состоится матч 1-го тура группы B молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сразятся сборные Украины и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Рапид Арена» в Бухаресте, Румыния. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Соперниками украинцев и хорватов по группе B являются национальные команды Румынии и Испании. Действующий победитель молодёжного чемпионата Европы — сборная Германии.
Два года назад немецкая команда одолела в финале Португалию. Украина участия в том розыгрыше не принимала, а Хорватия тогда дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Испании.
Свой предыдущий официальный матч — со сборной Северной Ирландии в ноябре прошлого года — Украина выиграла со счётом 3:0. Национальная команда Хорватии же уступила Испании — 1:2.
- 21 июня 2023
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