Генеральный директор «Факела» — о матче с «Енисеем»: игра в манеже — это антифутбол

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе считает, что красноярский «Енисей» специально проводит домашние матчи в манеже, это позволяет им набирать дополнительные очки в Первой лиге.
«Игра в манеже — это антифутбол. Это другой вид спорта. Давайте подчеркнём важную вещь: мы ни слова не сказали об игре в манеже ни до, ни после матча. Мы достойно приняли тот факт, что нам нужно доказывать свою состоятельность в этих условиях.
Но повторю, что это другой вид спорта, потому что там дышится по‑другому. Я даже не говорю про покрытие: современное искусственное поле хорошего качества может восприниматься футболистом хорошо на открытом воздухе. Если это поле с геофиловым наполнением, оно более чем на 90% приравнено по сцеплению к настоящему. Но дело не в этом — дело в свежем воздухе.
Хотя про покрытие тоже есть что сказать: на разминке у нас один человек едва не получил серьёзную травму. В месте, где заканчивается газон, начинается подобие бордюра, который переходит в беговую дорожку. Человек, находясь спиной к этому участку, принимал мяч и подвернул себе ногу. Наверняка такие моменты в плане безопасности должны учитываться.
Я бы вообще запретил играть в манеже и в Первой лиге. Вторая лига или детские турниры — окей, но как минимум без бордюров. Да, у нас тоже старый стадион, мы тут никуда не лезем, но наш стадион на открытом воздухе. Это стадион, на котором мы год назад жили в течение двух месяцев, чтобы подготовить его к регламенту РПЛ. В Красноярске же есть стадион, который лучше, чем наш в Воронеже, но почему вы не играете на нём? Ну положите туда искусственный газон — не вопрос.
Думаю, что игры в манеже сделаны исключительно из‑за определённой хитрости. Это 100% приносит дополнительные очки «Енисею» в чемпионате. И мы играли там, когда были в ФНЛ, и мы знали, что будет сложно, но, как и сейчас, мы не обсуждали этот вопрос публично. Но, когда кто‑то позволяет себе комментарии в наш адрес, мягко говоря, не являясь примером по уровню организации, мы вынуждены отвечать и защищать свои интересы и интересы наших болельщиков.
И это было сделано, что очень важно, только после второй игры. И пока кто‑то не может переложить газон на своём стадионе, в Воронеже уже заканчивается стройка новой арены. Это же о чём‑то говорит? Либо тогда не претендуйте на место в РПЛ. А раз попали в стыки, то ничего не говорите, а достойно показывайте себя. Сколько ударов вы нанесли по нашим воротам, разве кто‑то мешал забивать?
В Воронеже у нас тоже было преимущество, хотя наши ребята еле стояли на ногах. Никто почти не радовался в раздевалке, потому что у них тупо не было сил. Все остальные заявления — это отговорки в пользу бедных. Как говорится, плохому танцору всегда что‑то мешает», — цитирует Асхабадзе «Матч ТВ».
В июне «Факел» в двух стыковых матчах обыграл красноярский «Енисей», сохранив право выступать в РПЛ. Первая встреча, прошедшая в Красноярске в манеже «Футбол‑Арена Енисей», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Ответная игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже, где также сильнее была команда Вадима Евсеева (2:0).
- 21 июня 2023
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