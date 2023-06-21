Масалитин вспомнил, как помог Карпину попасть в ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин рассказал, как в 1988 году помог Валерию Карпину попасть из таллинской «Звезды» в ЦСКА.

«Мы с белгородцами на сборах любили собираться в кафе «Кавказ» в Сочи. Один из ребят играл в Таллине у Овчинникова, он же «Борман». Приехал и говорит, что у них парень есть хороший — заберите к себе. Когда вернулся в ЦСКА, сказал Шапошникову: «Есть сильный парень в Таллине. Фамилию забыл, но связана с карпом — то ли Карпенко, то ли Карпов».

Через две недели вижу его на базе. Но до нашего уровня он тогда не дотягивал — ушёл в аренду в Воронеж. Потом уже в «Спартак». Ну Валера всегда был такой прямой, отстаивал свою точку зрения. В принципе как и я. Карпин привык делать своё дело, ни на кого не оглядываясь. С этим надо просто считаться», — приводит слова Масалитина «Матч ТВ».

Валерий Масалитин выступал за ЦСКА в советский и российский период. Также форвард провёл один сезон за «Спартак» в 1995 году. Валерий Карпин в 1988-м сыграл за ЦСКА три матча. В армейский клуб он перешёл из эстонской «Звезды».