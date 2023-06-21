«Спартак» расторг контракт с Рыбусом

33-летний польский защитник Мацей Рыбус покинул «Спартак» в статусе свободного агента.

«Желаем Мацею удачи в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба московского клуба.

Рыбус пришёл в «Спартак» летом 2022 года и провёл за красно-белых 12 матчей, в которых забил один гол. В нынешнем сезоне польский защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в € 500 тыс.

Ранее сообщалось, что процедура расторжения контракта Мацея со «Спартаком» была начата по обоюдному согласию сторон, и Рыбус с высокой долей вероятности должен перейти в казанский «Рубин». На игрока также претендуют «Пари Нижний Новгород» и «Балтика».