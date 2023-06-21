Каждая третья футболистка, участвовавшая в отборе к ЧМ-2023, осталась без зарплаты

Почти 30% женщин-футболисток, выступающих за сборные своих стран, не получили зарплату за квалификационные матчи чемпионата мира — 2023. Такие результаты получил профсоюз игроков FIFPro, опросив 362 игрока. Помимо этого, выяснилось, что футболисткам приходилось играть на полях плохого качества и без должного медицинского осмотра.

«Любая статистика доступа к важным медицинским осмотрам ниже 100% неприемлема. Мы всегда готовы работать со всеми, кто хочет работать с нами, особенно с ФИФА и конфедерациями, чтобы понять, почему такие проблемы существуют и как это можно предотвратить. Безусловно, это неприемлемо», – цитирует директора по глобальной политике и стратегическим отношениям FIFPro Сару Грегориус пресс-служба организации.

Согласно опросу, 54% футболисток не проходили медицинское обследование перед турниром, 70% не проходили обследование сердца перед началом квалификации, а у 39% не было доступа к психиатрической поддержке. Две трети опрошенных игроков были вынуждены взять отпуск (не всегда оплачиваемый) с другой работы, чтобы принять участие в квалификации.