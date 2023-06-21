Нападающая ЖФК «Зенит» Ана Диаш: каждый сейчас хочет нас обыграть

Нападающая ЖФК «Зенит» Ана Диаш высказалась о тренировках и предстоящем матче своей команды с «Рубином».
«Как прошла сегодняшняя тренировка? Для меня сейчас слишком жарко в Петербурге. Идеальная погода для тренировок — это 20-22 градуса и без дождя.
Что можете сказать о предстоящем матче с «Рубином»? В этой команде есть хорошие индивидуальные игроки. Могу отметить Валерию Хохлову. Она быстрая и умеет хорошо организовать моменты. А вообще, у соперниц хорошая мотивация — каждый сейчас хочет обыграть «Зенит». Это будет сложная игра», — приводит слова Диаш пресс-служба ЖФК «Зенит».
Напомним, в субботу, 17 июня, женская команда «Зенита» обыграла ЦСКА в Суперкубке России. Основное время матча закончилось вничью — 1:1. В серии пенальти точнее были футболистки «Зенита» — 5:4.
- 21 июня 2023
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