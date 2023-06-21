Гюндоган переходит в «Барселону» на правах свободного агента — Романо

Переход полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в «Барселону» на правах свободного агента согласован. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, Гюндоган официально согласился на переход в стан сине-гранатовых. Подписание контракта состоится уже в ближайшее время.
Сообщается, что соглашение между 32-летним игроком и каталонским клубом будет рассчитано на два года (до конца июня 2025-го). Договор будет предусматривать опцию автоматического продления ещё на один сезон.
В сезоне-2022/2023 на счету Гюндогана 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Немец выступал за «горожан» с 2016 года. С «Сити» он выиграл все возможные клубные трофеи, за исключением Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее сообщалось о согласовании перехода хавбека «Челси» Матео Ковачича в «Манчестер Сити».
- 21 июня 2023
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:30
-
21:18
-
21:00
-
20:59
-
20:54
-
20:52
-
20:46
-
20:30
-
20:25
-
20:07
-
20:06
-
20:03
-
20:03
-
20:03
-
19:51
-
19:44
-
19:31
-
19:31
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
19:13
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:19
-
18:11
-
18:02
-
18:00