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Гюндоган переходит в «Барселону» на правах свободного агента — Романо

Гюндоган переходит в «Барселону» на правах свободного агента — Романо
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Переход полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в «Барселону» на правах свободного агента согласован. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Гюндоган официально согласился на переход в стан сине-гранатовых. Подписание контракта состоится уже в ближайшее время.

Сообщается, что соглашение между 32-летним игроком и каталонским клубом будет рассчитано на два года (до конца июня 2025-го). Договор будет предусматривать опцию автоматического продления ещё на один сезон.

В сезоне-2022/2023 на счету Гюндогана 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. Немец выступал за «горожан» с 2016 года. С «Сити» он выиграл все возможные клубные трофеи, за исключением Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о согласовании перехода хавбека «Челси» Матео Ковачича в «Манчестер Сити».

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Источник: Ковачич переходит в «Манчестер Сити», трансфер уже согласован
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