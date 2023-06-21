Украина уверенно обыграла Хорватию в стартовом матче молодёжного Евро

Завершился матч 1-го тура группы B молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сражались сборные Украины и Хорватии. Команды играли на стадионе «Рапид Арена» в Бухаресте, Румыния. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Украинцы одолели соперника со счётом 2:0.

Жёлто-синие вышли вперёд на 19-й минуте благодаря голу нападающего Алексея Кащука. В самом начале второй половины встречи украинцы увеличили преимущество — отличился Данила Сикан. Матч так и завершился — 2:0.

Соперниками украинцев и хорватов по группе B являются национальные команды Румынии и Испании. Они сыграют в очном матче в среду, 21 июня, в 21:45 мск.

Действующий победитель молодёжного чемпионата Европы — сборная Германии. Два года назад немецкая команда одолела в финале Португалию. Украина в том розыгрыше не участвовала, а Хорватия тогда дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Испании.