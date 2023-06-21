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«Челси» и «Арсенал» заинтересованы в защитнике «Монако» Дисаси

«Челси» и «Арсенал» заинтересованы в защитнике «Монако» Дисаси
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«Челси» и «Арсенал» намерены включиться в борьбу за защитника «Монако» Акселя Дисаси, сообщает RMC Sport.

По информации источника, оба гранда английского футбола делали запрос по игроку, но пока не предлагали конкретных условий.

Сообщается, что несмотря на интерес со стороны лондонских клубов, главным фаворитом в потенциальной борьбе за подписание игрока по-прежнему считается «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/2023 на счету Дисаси 49 матчей за «Монако» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с монегасками действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о предметном интересе к Дисаси со стороны «красных дьяволов».

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