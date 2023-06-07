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«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Акселя Дисаси

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Акселя Дисаси
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Защитник «Монако» Аксель Дисаси, которому давно пророчили переход в АПЛ, теперь, вероятнее всего, станет новичком «Манчестер Юнайтед».

Скорее всего, трансфер будет оформлен сегодня вечером, сообщает L'Equipe. Клубы ещё не начали официальные переговоры, но «Монако», который упустил возможность участия в еврокубках следующего сезона, надеется получить от € 40 млн до € 50 млн с этого трансфера. Такая сумма не является проблемной для «красных дьяволов». Сам игрок дал согласие на переход в стан манкунианцев.

После перехода в «Монако» из «Реймса» три года назад Дисаси регулярно выступает в команде. Он поучаствовал в каждом из 38 матчей этого года, забил три гола и отдал три результативные передачи. Он принял участие и в чемпионате мира – 2022, заменив травмированного Преснела Кимпембе. Аксель даже смог поучаствовать в финале турнира со сборной Аргентины.

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