«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Акселя Дисаси

Защитник «Монако» Аксель Дисаси, которому давно пророчили переход в АПЛ, теперь, вероятнее всего, станет новичком «Манчестер Юнайтед».
Скорее всего, трансфер будет оформлен сегодня вечером, сообщает L'Equipe. Клубы ещё не начали официальные переговоры, но «Монако», который упустил возможность участия в еврокубках следующего сезона, надеется получить от € 40 млн до € 50 млн с этого трансфера. Такая сумма не является проблемной для «красных дьяволов». Сам игрок дал согласие на переход в стан манкунианцев.
После перехода в «Монако» из «Реймса» три года назад Дисаси регулярно выступает в команде. Он поучаствовал в каждом из 38 матчей этого года, забил три гола и отдал три результативные передачи. Он принял участие и в чемпионате мира – 2022, заменив травмированного Преснела Кимпембе. Аксель даже смог поучаствовать в финале турнира со сборной Аргентины.
- 7 июня 2023
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