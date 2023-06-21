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«Бавария» может вернуть Топаловича, но должность для тренера вратарей ещё не подобрали

«Бавария» может вернуть Топаловича, но должность для тренера вратарей ещё не подобрали
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«Бавария» намерена вернуть Тони Топаловича, уволенного шесть месяцев назад, в структуру клуба. Руководство мюнхенцев пока не определило новую должность для специалиста, который работал тренером вратарей. Об этом сообщает Sport Bild.

Конфликт с голкиперами Мануэлем Нойером, Свеном Ульрайхом и тренером Тони Топаловичес стал одной из причин, по которой Юлиан Нагельсман в итоге был уволен из «Баварии», хотя раньше него мюнхенский клуб пришлось покинуть именно Топаловичу. Сообщается, что Нойер, восстанавливающийся после сложной травмы, вернул себе прежние позиции в клубе, и со следующего сезона снова будет номером один, а Яну Зоммеру и Александру Нюбелю придётся довольствоваться ролью запасных.

В этой связи Тухель не станет противиться возвращению Топаловича, с которым у Нойера сложились доверенные отношения. Нынешний главный тренер «Баварии» хочет опереться на мотивированного и опытного Нойера, планируя перестроить оборону команды.

Судя по всему, Топалович станет доверенным лицом Нойера и разделит обязанности с нынешним тренером вратарей Михаэлем Рехнером.

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