Тер Штеген заявил, что хочет воспользоваться отсутствием Нойера в сборной Германии

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген заявил, что хочет воспользоваться отсутствием в национальной команде Мануэля Нойера, чтобы сохранить за собой право быть первым номером.
«Сейчас Ману недоступен. Сейчас я первый номер, и моя цель — оставаться таким. Если я продолжу играть на том же уровне, у меня неплохие шансы остаться первым номером. Это моя чёткая цель. Хочу помогать моей национальной команде в следующем году.
Ману проделал отличную работу за последние несколько лет. Конечно, последние несколько турниров сложились для нас неудачно. Проявлять терпение, будучи вторым номером, не всегда было легко.
Я всегда старался делать всё, что в моих силах. Но дальше всё зависит от тренеров. Ханси Флик недавно подчеркнул, что принцип хорошей игры применим ко всем позициям, в том числе к вратарям. Поэтому я своими выступлениями хочу доказать свою состоятельность», — приводит слова тер Штегена Süddeutsche Zeitung.
- 16 июня 2023
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