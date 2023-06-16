Тер Штеген заявил, что хочет воспользоваться отсутствием Нойера в сборной Германии

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген заявил, что хочет воспользоваться отсутствием в национальной команде Мануэля Нойера, чтобы сохранить за собой право быть первым номером.

«Сейчас Ману недоступен. Сейчас я первый номер, и моя цель — оставаться таким. Если я продолжу играть на том же уровне, у меня неплохие шансы остаться первым номером. Это моя чёткая цель. Хочу помогать моей национальной команде в следующем году.

Ману проделал отличную работу за последние несколько лет. Конечно, последние несколько турниров сложились для нас неудачно. Проявлять терпение, будучи вторым номером, не всегда было легко.

Я всегда старался делать всё, что в моих силах. Но дальше всё зависит от тренеров. Ханси Флик недавно подчеркнул, что принцип хорошей игры применим ко всем позициям, в том числе к вратарям. Поэтому я своими выступлениями хочу доказать свою состоятельность», — приводит слова тер Штегена Süddeutsche Zeitung.