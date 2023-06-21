Испанцы разгромили Румынию в стартовом матче молодёжного Евро

Завершился матч 1-го тура группы B молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором сражались сборные Румынии и Испании. Команды играли на стадионе «Генча — Стяуа» в Бухаресте, Румыния. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Испанцы разгромили соперника со счётом 3:0.

«Фурия Роха» вышла вперёд на 56-й минуте благодаря голу полузащитника Алекса Баэна. Спустя шесть минут защитник Хуан Миранда удвоил преимущество своей команды. Перед финальным свистком Серхио Гомес установил окончательный итог — 3:0 в пользу сборной Испании.

Соперниками румын и испанцев по группе B являются национальные команды Украины и Хорватии. Они провели очный матч в среду, 21 июня. Победу одержали украинцы (2:0).

Действующий обладатель кубка молодёжного чемпионата Европы — сборная Германии. Два года назад немецкая команда одолела в финале Португалию. Румыния тогда не смогла выйти из группы, а Испания дошла до полуфинала, где минимально уступила португальцам (0:1).