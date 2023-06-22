Роман Акбашев высказался о переходе в «Ростов»

Российский полузащитник Роман Акбашев поделился впечатлениями от перехода в «Ростов». Ранее футболист выступал в воронежском «Факеле».

«Как встретили в «Ростове»? Вообще никаких проблем. Утром было собрание, команда поприветствовала. Так что всё хорошо. Всё спокойно, в обычном режиме. Город не удалось ещё посмотреть пока. Приехали, остановились в гостинице, отыграли, уехали. Думаю, ещё всё впереди. Много кто говорил, что город очень красивый и классный.

Команда играет в пас. Мне импонирует такой футбол. Думаю, что впереди много тренировок, Валерий Георгиевич (Карпин. — Прим. «Чемпионата») скажет, как нужно играть. Мы сыграемся, и всё будет хорошо. Думаю, ещё разговор впереди. Так, перекинулись парой фраз.

Хочется закончить сезон выше, чем предыдущий. И приносить, конечно же, команду пользу: забивать голы и отдавать голевые передачи. Буду стараться делать всё для этого», — сказал Акбашев в интервью клубной пресс-службе.