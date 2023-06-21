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Вратарь «Ростова» Егор Бабурин перешёл в «Торпедо»

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин перешёл в «Торпедо»
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«Ростов» объявил об уходе голкипера Егора Бабурина — 29-летний футболист продолжит карьеру в «Торпедо». Бабурин подписал контракт с автозаводцами сроком на три года.

«Егор Бабурин покинул «Ростов». Между нашим клубом и московским «Торпедо» достигнута договорённость о трансфере вратаря. Спасибо Егору за время в «Ростове» и удачи в новом клубе», — написала пресс-служба ростовчан в клубном телеграм-канале.

Напомним, в минувшем сезоне Бабурин выступал за «Торпедо» на правах аренды. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс. Автозаводцы напрямую вылетели из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023, а «Ростов» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице.

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