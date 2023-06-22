Ларин: очень надеюсь, что Пиняев сможет раскрыться в хорошем европейском клубе

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высказался о своём воспитаннике Сергее Пиняеве, который сейчас выступает за «Локомотив». Ларин оценил перспективы молодого футболиста в европейском футболе. Он выразил надежду, что Пиняев сможет раскрыться в хорошем европейском клубе.
«Он готов был уехать заграницу в 15-16 лет, но до 18 нельзя. Также он был готов уехать, когда достиг совершеннолетия, готов это сделать и сейчас. Очень надеюсь, что он будет в состоянии уехать через год. Мы все надеемся, что он сможет раскрыться в каком-то хорошем европейском клубе. Но жизнь такая шутка, загадывать невозможно. Если все сложится, то так оно и будет.
До 18 он не мог уехать, это связано с законами европейского футбола. А совершеннолетия он достиг только в ноябре прошлого года, когда у него был контракт с «Крыльями». Сейчас у него контракт с «Локомотивом». Но, если у него будет предложение из европейского клуба, то, думаю, что и ему, и железнодорожникам будет выгодно продать его. Сейчас он ещё сезон проведет в «Локомотиве» и, надеюсь, сделает это так же ярко, как этой весной.
Сережа хорошо знает английский, с точки зрения коммуникаций Англия была бы неплохим вариантом. Но я всегда считал, что со своим стилем игры он больше подходит испанскому чемпионату. Посмотрим, как сложится жизнь», — приводит слова Николая Ларина Metaratings.
- 22 июня 2023
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