Ларин: воспитанники «Чертаново» в РПЛ — моя гордость

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как поддерживает связь с воспитанниками чертановской школы, которые доросли до уровня Российской Премьер-Лиги.
«С кем из воспитанников «Чертаново» в РПЛ я поддерживаю связь и общаюсь? Я со всеми поддерживаю хорошую связь и со всеми в течение недели хотя бы раз общаюсь. Созваниваемся, переписываемся, иногда встречаемся в Москве. Воспитанники «Чертаново» в РПЛ — моя гордость. Конечно, мы продолжаем общение. Когда-то они мне были благодарны, сейчас я им благодарен за ту поддержку, которую они оказывали на протяжении двух с половиной лет.
Как проходят мои встречи с воспитанниками? В ресторане можно встретиться посидеть и поговорить. Иногда на каких-то матчах, даже на Медиалигу иногда кто-то приезжает. Это дружеские встречи», — приводит слова Ларина Metaratings.
- 22 июня 2023
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