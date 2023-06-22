«Анжи» и «Томь» исключены из членов РФС

Российский футбольный союз (РФС) объявил об исключении из своих членов ряда профессиональных футбольных клубов.

Членство в РФС потеряли махачкалинский «Анжи» и томская «Томь». Также своих мест в организации лишились «Иртыш», «Олимп-Долгопрудный», «Лада-Тольятти», «Коломна», «Черноморец» и «Чита».

«Томь» не выступала в прошедшем сезоне на профессиональном уровне из-за того, что в июне 2022 года не смогла получить надлежащую лицензию от РФС. В высшем дивизионе чемпионата России «Томь» провела девять сезонов.

«Анжи», существовавший с 1991 года, был расформирован в июне 2022 года. В сезоне-2022/2023 махачкалинский клуб также не участвовал ни в одном официальном соревновании. 11 сезонов «Анжи» провёл в РПЛ.