Рыбус: Абаскаль говорил, что не будет на меня рассчитывать, потому что пришёл Тавареш

Бывший защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус рассказал об общении с главным тренером команды Гильермо Абаскалем о будущем польского футболиста в российском клубе, признавшись, что испанский специалист уже зимой сказал ему, что не будет на него рассчитывать.

«Разговаривали с тренером после сборов в Дубае, когда только прилетели в Москву. Он говорил, что не будет на меня рассчитывать, что я, возможно, даже не буду попадать в заявку, что в команду пришёл Тавареш, поэтому будут ставить его.

Честно, после травмы Тавареша подумал, что может что-то измениться. Но этот вопрос уже нужно задавать главному тренеру: кого он хочет видеть в составе. Честно говоря, я надеялся. Но теперь у меня будет новый вызов. Хочу вернуться на поле и играть постоянно», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».