Алаев, Ротенберг и Айдамиров доизбраны в исполком РФС

Российский футбольный союз (РФС) во время своей конференции объявил о избрании нескольких людей в исполнительный комитет организации.

Членство в исполкоме получили президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев, бывший вице-президент московского «Спартака» и нынешний руководитель ФНЛ Наиль Измайлов, президент «Сочи» Борис Ротенберг, президент грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров, Николай Голубев, Александр Старцев и Эдуард Малый.

Голубев, Старцев и Малый присоединились к исполкому по квотам представителей МРО.

Также членом исполкома РФС стал председатель судейского комитета организации Павел Каманцев. Он получил членство по специальной квоте.

В прошедшем сезоне РПЛ чемпионский титул в пятый раз подряд выиграл «Зенит».