Алаев, Ротенберг и Айдамиров доизбраны в исполком РФС
Поделиться
Российский футбольный союз (РФС) во время своей конференции объявил о избрании нескольких людей в исполнительный комитет организации.
Членство в исполкоме получили президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев, бывший вице-президент московского «Спартака» и нынешний руководитель ФНЛ Наиль Измайлов, президент «Сочи» Борис Ротенберг, президент грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров, Николай Голубев, Александр Старцев и Эдуард Малый.
Голубев, Старцев и Малый присоединились к исполкому по квотам представителей МРО.
Также членом исполкома РФС стал председатель судейского комитета организации Павел Каманцев. Он получил членство по специальной квоте.
В прошедшем сезоне РПЛ чемпионский титул в пятый раз подряд выиграл «Зенит».
Комментарии
- 22 июня 2023
-
12:45
-
12:42
-
12:34
-
12:30
-
12:23
-
12:22
-
12:17
-
12:12
-
12:08
-
11:53
-
11:38
-
11:36
-
11:28
-
11:27
-
11:26
-
11:25
-
11:20
-
11:14
-
11:06
-
11:06
-
10:59
-
10:49
-
10:46
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:15
-
10:14
-
10:04
-
10:04
-
10:02
-
09:46
-
09:39
-
09:36
Партнерский контент