Видео: Марцел Личка попрощался с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка произнёс прощальную речь в адрес своего бывшего клуба «Оренбург» и его болельщиков, признавшись, что не хотел прощаться с ними.
«Дорогие болельщики «Оренбурга»! Не хочу с вами прощаться, потому что в футболе жизнь часто меняется. На сегодняшний день я хочу сказать вам большое спасибо за эти три года, которые были очень красивыми для меня. Иногда было тяжело, но я считаю, что нам удалось выполнить свою работу, показать российскому футболу, что и маленькая команда может забивать много голов и показывать хорошую игру, которая нравится не только болельщикам «Оренбурга», но и просто тем, кто любит футбол.
Я ухожу в «Динамо», где буду пытаться выполнять свою работу как могу. Но я 100 процентов буду также следить за «Оренбургом», потому что я хочу сказать спасибо всем в клубе, никого не забыв, так как он дал мне очень многое. Не прощаюсь, большое спасибо всем!» — сказал Личка в видео, опубликованном пресс-службой «Оренбурга».
- 22 июня 2023
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