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Иржи Ярошик назначен главным тренером «Оренбурга». Контракт подписан на два года

Иржи Ярошик назначен главным тренером «Оренбурга». Контракт подписан на два года
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что известный в прошлом чешский футболист Иржи Ярошик назначен главным тренером оренбуржского клуба. Контракт подписан на два года.

«Да, это правда, что мы подписали контракт с Иржи Ярошиком. Он новый тренер «Оренбурга». Данное соглашение заключено на два года. Это минимум, дальше посмотрим», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В прошлом сезоне чемпионата России «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

Накануне стало известно, что Марцел Личка, ранее работавший в «Оренбурге», возглавил московское «Динамо». Ярошик занял вакантное место в «Оренбурге», которое появилось после ухода Лички.

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