Умерла жена владельца «Краснодара» Сергея Галицкого

14 июня 2023 года ушла из жизни Виктория Галицкая, супруга владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого, информирует телеграм-канал Baza.

Согласно сведениям источника, в последнее время она проходила лечение в Италии. Там же в своё время лечился от онкологии и сам Галицкий. Ранее в СМИ появлялась информация, что у Виктории также было онкологическое заболевание.

Напомним, когда владелец «Краснодара» рассказывал, что серьёзно болен, он также подчеркнул, что история футбольного клуба не должна быть зациклена вокруг одного человека. Он пытался выстроить работу клуба таким образом, чтобы в случае его ухода «Краснодар» сильно не пострадал.

«Краснодар» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице.