Вячеслав Чанов: рад, что Иржи Ярошик вернулся в РПЛ — будет приятно его видеть

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на новость о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера «Оренбурга», который недавно освободился после ухода Марцела Лички в московское «Динамо».

«Я рад, что Ярошик вернулся в РПЛ. Возможно, Личка порекомендовал Иржи руководству «Оренбурга». Приятно будет его видеть. Я не сталкивался с тренерской работой Ярошика, но из порядочного человека и качественного футболиста должен получиться хороший тренер», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Иржи Ярошик известен по выступлениям за российские клубы ЦСКА и «Крылья Советов», а также «Челси», «Селтик», испанские «Реал Сарагоса» и «Алавес», пражскую «Спарту» и национальную команду Чехии.

В качестве тренера Ярошик успел поработать с клубами из Словакии, Словении и Чехии.