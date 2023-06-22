Андрей Лунёв может стать игроком греческого ПАОКа
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Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» и леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв может стать игроком греческого ПАОКа. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, главного тренера команды не устраивает имеющийся в составе второй голкипер, а основной вратарь в ближайшее время может покинуть клуб. В связи с этим ПАОК находится в поиске нового стража ворот, которым и может стать Лунёв.
Последние два сезона Лунёв провёл в «Байере». За всё это время российский вратарь сыграл за немецкий клуб лишь три матча. Сейчас Лунёв находится в статусе свободного агента.
В составе «Зенита» 31-летний Лунёв трижды выиграл чемпионат России и один раз стал обладателем Кубка страны.
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