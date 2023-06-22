Евгений Гинер: «Галатасарай» заинтересован в Фёдоре Чалове? Не читайте газет до обеда
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Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о слухах о возможном переходе нападающего армейской команды Фёдора Чалова в турецкий «Галатасарай», заявив, что ничего не слышал об этом.
«Пишут, что «Галатасарай» заинтересован в Чалове? Я вчера читал о том, что у меня родился пятый ребёнок. А ещё я читал «Собачье сердце». В этом произведении есть шикарная фраза: «Не читайте газет до обеда». Про ПАОК и «Галатасарай» я впервые слышу. А вот я знаю, что «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Реал» Мадрид ведут войну между собой, кто его возьмёт. Чалова? Гинера! (смеётся)», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее в турецких СМИ сообщили, что переговоры о переходе Чалова в «Галатасарай» идут в быстром ключе.
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