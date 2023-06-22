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Четыре португальских клуба интересуются игроком ЦСКА Егором Ушаковым

Четыре португальских клуба интересуются игроком ЦСКА Егором Ушаковым
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Четыре клуба португальской лиги интересуются полузащитником ЦСКА Егором Ушаковым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Интерес к Ушакову проявляют «Боавишта», «Визела», «Арока» и «Фамаликан». Все четыре клуба интересуются игроком и готовы рассмотреть аренду на сезон», — добавил источник «Чемпионата».

20-летний Ушаков играл за молодёжную команду московского «Торпедо», а в ЦСКА перешёл в 2020 году. В прошедшем сезоне крайний полузащитник сыграл за основную команду армейцев четыре матча в Российской Премьер-Лиге и один в Кубке России. Ушаков не смог отметиться в них результативными действиями. Полузащитник считается обладателем Кубка России. Также игрок дважды становился чемпионом молодёжного первенства России.

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