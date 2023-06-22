Евгений Гинер: «Зенит» не делал предложения ЦСКА по Помазуну

Президент ЦСКА Евгений Гинер опроверг информацию о том, что «Зенит» делал армейцем предложение по поводу голкипера Ильи Помазуна.

«Было ли предложение по Помазуну от «Зенита»? Нет, предложений не было», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что этим летом «Зенит» предпринял попытку приобрести 26-летнего голкипера ЦСКА Илью Помазуна, который в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Урал». Сине-бело-голубые запросили у ЦСКА трансферный ценник Помазуна — армейцы потребовали за вратаря € 6 млн. «Зенит» посчитал эту сумму слишком завышенной и предложил € 2 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Помазун на правах аренды провёл за «Урал» 39 матчей во всех турнирах.