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Глава РПЛ Алаев: ни у одного клуба не должно быть привилегий в календаре

Глава РПЛ Алаев: ни у одного клуба не должно быть привилегий в календаре
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался по поводу составления календаря на следующий сезон чемпионата России. По его словам, ни у одного клуба не должно быть привилегий в плане календаря РПЛ.

«Не хочу говорить о календаре в разрезе одного клуба. Мы с командой постараемся сделать объективный для всех. Хочу, чтобы клубы мне верили. Сейчас оцениваем календарь на 8,5 из 10. Ни один из клубов не видел ни один из 59 вариантов. Ни у одного клуба не должно быть привилегий», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) утвердил регламент нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ). РФС оставил за собой право на утверждение календаря лиги. При этом ранее подавляющее большинство клубов выступили за то, что составлять и утверждать регламент должна непосредственно РПЛ.

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