РФС оставил за собой право утверждать календарь РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) утвердил регламент нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ). РФС оставил за собой право на утверждение календаря лиги. При этом ранее подавляющее большинство клубов выступили за то, что составлять и утверждать регламент должна непосредственно РПЛ.
«Новый регламент не претерпел существенных изменений. Основное изменение — приведение регламента в соответствии с законом о Спорте, который определяет необходимость утверждения «графика проведения соревнований» общероссийской спортивной федерации.
Лига продолжит разрабатывать структуру и попарный календарь соревнований, а затем направлять его на утверждение РФС. Это позволит гармонизировать календарь соревнований с учётом синхронизации календаря РПЛ и Кубка России», — сообщила пресс-служба РФС.
- 22 июня 2023
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