Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС оставил за собой право утверждать календарь РПЛ

РФС оставил за собой право утверждать календарь РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) утвердил регламент нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ). РФС оставил за собой право на утверждение календаря лиги. При этом ранее подавляющее большинство клубов выступили за то, что составлять и утверждать регламент должна непосредственно РПЛ.

«Новый регламент не претерпел существенных изменений. Основное изменение — приведение регламента в соответствии с законом о Спорте, который определяет необходимость утверждения «графика проведения соревнований» общероссийской спортивной федерации.

Лига продолжит разрабатывать структуру и попарный календарь соревнований, а затем направлять его на утверждение РФС. Это позволит гармонизировать календарь соревнований с учётом синхронизации календаря РПЛ и Кубка России», — сообщила пресс-служба РФС.

Материалы по теме
Источник: 15 из 16 клубов выступили за то, чтобы календарь лиги составляла РПЛ, а не РФС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023