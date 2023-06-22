РФС оставил за собой право утверждать календарь РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) утвердил регламент нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ). РФС оставил за собой право на утверждение календаря лиги. При этом ранее подавляющее большинство клубов выступили за то, что составлять и утверждать регламент должна непосредственно РПЛ.

«Новый регламент не претерпел существенных изменений. Основное изменение — приведение регламента в соответствии с законом о Спорте, который определяет необходимость утверждения «графика проведения соревнований» общероссийской спортивной федерации.

Лига продолжит разрабатывать структуру и попарный календарь соревнований, а затем направлять его на утверждение РФС. Это позволит гармонизировать календарь соревнований с учётом синхронизации календаря РПЛ и Кубка России», — сообщила пресс-служба РФС.