Рейна подписал новый контракт с «Вильярреалом»

Вратарь «Вильярреала» Пепе Рейна заключил новый контракт с испанским клубом.

40-летний голкипер останется в «Вильярреале» до лета 2024 года. О подписании нового контракта с Рейной испанский клуб объявил сегодня, 22 июня. Пепе Рейна — воспитанник академии «Барселоны». Профессиональную карьеру вратарь начал в 1999 году в составе сине-гранатовых.

В 2002 году он перешёл в «Вильярреал», в составе которого дважды становился обладателем Кубка Интертото. В 2005 году испанца приобрёл «Ливерпуль», а в 2014-м он перешёл в «Баварию». В «Вильярреал» Рейна вернулся прошлым летом.

В сезоне-2022/2023 голкипер отыграл 22 матча за «жёлтую субмарину» в рамках чемпионата Испании и семь раз уходил с поля без пропущенных мячей.

Со сборной Испании Пепе Рейна дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз становился чемпионом мира.