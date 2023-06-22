Геркус: наши клубы в Европе не ждут

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус пессимистично смотрит на возвращение российских клубов в еврокубки.

«В моём понимании, нас в УЕФА не ждут. Два года, может, три нас обратно точно не пустят. Никто не страдает из-за отсутствия наших клубов. Ну серьёзно, вы хоть один комментарий об этом слышали?» — приводит слова Геркуса «РИА Новости Спорт».

Напомним, уже с февраля 2022 года российские клубы не выступают в еврокубках по политическим причинам. То же самое касается и национальной команды страны.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что видит оптимизм в последних действиях чиновников УЕФА по возвращению российских команд в главные европейские турниры.