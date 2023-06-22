«Милан» получит от «Ньюкасла» € 80 млн за Тонали с учётом бонусов

«Ньюкасл» заплатит «Милану» за полузащитника Сандро Тонали € 80 млн с учётом бонусов, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, сумма перехода 23-летнего итальянца в «Ньюкасл» составит € 80 млн, а не € 50 млн, как об этом сообщалось ранее. Напомним, сегодня, 22 июня, стало известно, что английский клуб согласовал с итальянцами трансфер полузащитника. Отмечалось, что в скором времени сделка будет закрыта.

В сезоне-2022/2023 Сандро Тонали сыграл 48 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил два гола и сделал десять результативных передач. К «Милану» итальянец присоединился в 2020 году, перейдя из «Брешии» на правах аренды. Через год «чёрно-красные» выкупили полузащитника.

«Милан» в минувшем сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице Серии А.