«Ньюкасл» поборется за переходы Тео Эрнандеса и Федерико Кьезы

«Ньюкасл Юнайтед» заинтересован в трансфере двух футболистов из Серии А: защитника «Милана» Тео Эрнандеса и нападающего «Ювентуса» Фредерико Кьезы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
На обоих футболистов есть спрос среди других клубов. Интерес к Эрнандесу проявлял мадридский «Атлетико», и поэтому «Ньюкаслу» будет непросто осуществить этот переход.
Что касается Кьезы, то в нём «сороки» заинтересованы больше, чем в другом нападающем «Ювентуса» Душане Влаховиче, об интересе к которому со стороны английского клуба сообщалось весной. При этом «Астон Вилла» готова заплатить за Кьезу € 60 млн, хотя сам игрок не очень хочет переходить в команду, которая в следующем сезоне будет выступать только в Лиге конференций.
В сезоне-2022/2023 25-летний Эрнандес провёл 45 встреч за «Милан», в которых забил четыре мяча и отдал пять передач, а 25-летний Кьеза сыграл за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, отметился четырьмя голами и шестью передачами.
Ранее «Ньюкасл» достиг договорённости о переходе полузащитника Сандро Тонали из «Милана» за € 50 млн.
«Аль-Иттихад» представил Карима Бензема:
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