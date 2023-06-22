«Атлетико» может подписать Тео Эрнандеса

«Атлетико Мадрид» интересуется подписанием защитника «Милана» Тео Эрнандеса. Пока что клуб не сделал официального предложения, но, по информации Sky Sport Italia, серьёзно намеревается приобрести французского футболиста.

«Милан» готов отдать Тео Эрнандеса только за сумму свыше € 80 млн.

В розыгрыше итальянской Серии А сезона-2022/2023 Тео Эрнандес провёл 32 матча, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Француз выступает за «россонери» с сезона-2019/2020. Всего на счету Эрнандеса 199 сыгранных матча, 24 забитых гола и 26 ассистов в рамках национальных чемпионатов.

Вместе с «Миланом» Эрнандес в этом году дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где клуб проиграл «Интеру» с общим счётом 0:3. В итальянской лиге «Милан» занял четвёртое место с 70 очками.