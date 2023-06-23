Президент «Гремио» подтвердил проблемы со здоровьем у Луиса Суареса

Президент «Гремио» Альберто Герра прокомментировал ситуацию с возможным завершением карьеры уругвайского нападающего команды Луиса Суареса.

«Суарес достиг своего предела. Ему почти каждый день делают инъекции и специальные процедуры. Он постоянно чувствует боль», — приводит слова Герры Goal.

Суарес выступает за бразильскую команду «Гремио» с прошлого года после пребывания в уругвайском «Насьонале». Контракт 36-летнего нападающего с «Гремио» действует до 2024 года. Уругвайский форвард в сезоне-2022/2023 сыграл за клуб 25 матчей, в которых забил 11 голов и записал на свой счёт восемь результативных передач.

Луис Суарес известен по выступлениям за «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и мадридский «Атлетико».