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Луис Энрике не будет занимать жёсткую позицию по будущему Килиана Мбаппе в «ПСЖ»

Луис Энрике не будет занимать жёсткую позицию по будущему Килиана Мбаппе в «ПСЖ»
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Бывший главный тренер сборной Испании и «Барселоны» Луис Энрике, который в ближайшее время может возглавить «ПСЖ», не будет занимать жёсткую позицию по будущему во французской команде нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает «твиттер» Sports Zone.

По информации источника, испанский специалист не будет выступать резко против ухода Мбаппе из «ПСЖ», однако и не собирается всеми силами пытаться уговорить нападающего остаться в команде. Энрике хотел бы поработать с французским футболистом.

Ранее стало известно, что у руководства «ПСЖ» есть план по будущему Мбаппе в команде, в соответствии с которым форвард либо продлит контракт с парижанами, либо будет продан.

По информации французских СМИ, мадридский «Реал» готов заплатить за Мбаппе € 250 млн.

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