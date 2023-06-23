«Кадис» назвал предложение «Спартака» по Бонгонда смехотворным, клуб просит € 8 млн

Московский «Спартак» предложил «Кадису» около € 4 млн за трансфер атакующего полузащитника Тео Бонгонда, однако руководство испанского клуба назвало это предложение смехотворным. «Кадис» хочет выручить за своего футболиста € 8 млн, информирует AS.
Согласно сведениям источника, «Кадис» намерен существенно заработать в летнее трансферное окно, поэтому готов рассмотреть продажу любого игрока, включая Бонгонда, за внушительную сумму. Испанский клуб не хочет идти на компромиссы в плане стоимости футболистов. Представитель клуба открыто заявил, что «не собирается ослаблять свою команду, если эта продажа не принесёт финансового роста».
В сезоне-2022/2023 Бонгонда принял участие в 31 матче Ла Лиги, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
Интересно, что тренером «Спартака» сейчас является Гильермо Абаскаль, который одно время работал в составе технического секретариата «Кадиса».
Обзор матча «Кадиса» в последнем туре Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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