Какие трансферы планируют клубы РПЛ? Последние инсайды о переговорах

«Локомотив» и «Динамо» поборются за одного и того же игрока, а «Зенит» «украл» Коваленко.

Футбольный сезон в России завершился чуть больше недели назад, и на первый план традиционно вышли трансферные новости. Летом 2023-го в РПЛ ожидается очень интересное окно. В этом тексте собрали последние инсайды о планах наших клубов.

«Зенит»

В питерском клубе всё спокойно, хотя трансферов от чемпионов России ожидать всё же стоит. По нашей информации, в приоритете у «Зенита» приобретение центрального защитника и центрального же полузащитника. Одним из кандидатов на укрепление обороны является Максим Осипенко из «Ростова». А полузащиту должен усилить Александр Коваленко, который доигрывал предыдущий сезон в «Крыльях Советов» на правах аренды, будучи уже приобретённым «Сочи».

Коваленко должен был перейти в «Локомотив». Московский клуб с весны вёл переговоры о трансфере полузащитника и опережал «Зенит», а сам игрок не был уверен, что выиграет конкуренцию в полузащите питерцев, поэтому тоже склонялся к переходу в «Локо». Но Сергей Семак сумел переубедить Коваленко, и «Зенит» выиграл за него трансферную борьбу.

Александр Коваленко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА

Главная цель ЦСКА на летнее трансферное окно ― форвард. По нашей информации, сейчас ведутся переговоры о переходе нападающего из Латинской Америки. Вполне вероятно, что ЦСКА скоро закроет эту сделку.

Также не исключено возвращение в клуб Марио Фернандеса, но здесь руководство клуба ещё не приняло окончательного решения. У ЦСКА есть сомнения в необходимости возвращения защитника, особенно за € 365 тыс, которые ЦСКА надо будет заплатить бразильскому «Интернасьоналу».

«Спартак»

Трансферная кампания «Спартака» — пока главная загадка. У селекционной службы клуба много задач, особенно после того как Тавареш порвал «кресты». Клуб ищет крайнего защитника, вингера и форварда. Был интерес и к опорнику. По нашей информации, Абаскаль очень хотел бы видеть в команде полузащитника «Ростова» Данила Глебова, но шансы на осуществление этого трансфера очень малы.

«Локомотив»

«Локомотив» ― пока самый активный участник летнего рынка. Клуб ищет центрального защитника, центрального полузащитника, вингера и форварда.

Главным кандидатом на усиление обороны является Дмитрий Чистяков из «Зенита». И питерский клуб готов с ним расстаться, но не бесплатно. Цена вопроса — € 5 млн.

Дмитрий Чистяков против Николая Комличенко Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

Новым центральным полузащитником «Локо», как мы уже писали выше, должен был стать Александр Коваленко. После срыва трансфера Коваленко москвичи постараются приобрести у «Оренбурга» Лукаса Веру.

Что касается вингера, то здесь «Локомотив» был готов купить Антона Зиньковского у «Спартака», но московский клуб наотрез отказался продавать футболиста. При этом усиление позиции вингера всё ещё очень вероятно.

На место же форварда у «Локо» сразу четыре кандидата: Николай Комличенко из «Ростова», Мохамед Конате из «Ахмата», Дмитрий Воробьёв из «Оренбурга» и Владислав Сарвели из «Сочи». При этом у клуба был и пятый вариант ― ивуарийский форвард Жан-Филипп Крассо, который этим летом стал свободным агентом после ухода из «Сент-Этьена». Но трансфер сорвался.

«Динамо»

У «Динамо» же пока главные трансферные новости связаны с тренером. Клуб согласовал назначение Марцела Лички на пост главного. За него, по нашим данным, москвичи заплатят «Оренбургу» € 1 млн и ещё столько же дадут чеху в качестве годичной зарплаты.