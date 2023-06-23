Генсек РФС: переговоры о товарищеском матче со сборной Бразилии идут очень сложно

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном проведении товарищеского матча с Бразилией. Он заявил, что РФС находится в переговорах с бразильцами, однако диалог идёт очень сложно, ведь представители латиноамериканской сборной аккуратно выбирают соперников.
«Мы находимся в стадии переговоров с ними. Это не на сентябрь, а на более длительную перспективу. Это очень сложные переговоры. Мы знаем текущую позицию сборной Бразилии, они аккуратно подходят к выбору соперников по матчам, учитывают сложную геополитическую обстановку. Тем не менее мы предпринимаем попытки. Наши контрагенты, партнёры, которые помогают организовывать матчи, работают в том числе и над тем, чтобы матч подобного уровня состоялся. Пока они сказали, что не хотели бы, прежде всего, политической окраски этого матча. Мы его планировали провести в марте, нам честно сказали, что это невозможно. Мы пытаемся сделать возможным проведение такого матча. Но коллеги сказали, что давайте пока возьмём паузу», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».
- 23 июня 2023
-
11:43
-
11:32
-
11:15
-
11:10
-
11:04
-
10:55
-
10:45
-
10:45
-
10:45
-
10:33
-
10:24
-
10:14
-
10:12
-
10:06
-
09:59
-
09:49
-
09:46
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:26
-
09:16
-
09:06
-
08:52
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:48
-
07:39
-
07:31
-
06:46
-
06:19
-
06:04
-
05:55
-
05:26