Генсек РФС: переговоры о товарищеском матче со сборной Бразилии идут очень сложно

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном проведении товарищеского матча с Бразилией. Он заявил, что РФС находится в переговорах с бразильцами, однако диалог идёт очень сложно, ведь представители латиноамериканской сборной аккуратно выбирают соперников.

«Мы находимся в стадии переговоров с ними. Это не на сентябрь, а на более длительную перспективу. Это очень сложные переговоры. Мы знаем текущую позицию сборной Бразилии, они аккуратно подходят к выбору соперников по матчам, учитывают сложную геополитическую обстановку. Тем не менее мы предпринимаем попытки. Наши контрагенты, партнёры, которые помогают организовывать матчи, работают в том числе и над тем, чтобы матч подобного уровня состоялся. Пока они сказали, что не хотели бы, прежде всего, политической окраски этого матча. Мы его планировали провести в марте, нам честно сказали, что это невозможно. Мы пытаемся сделать возможным проведение такого матча. Но коллеги сказали, что давайте пока возьмём паузу», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».