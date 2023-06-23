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Стали известны судьи, которые обслужат матчи «Зенита» с «Фенербахче» и «Црвеной Звездой»

Стали известны судьи, которые обслужат матчи «Зенита» с «Фенербахче» и «Црвеной Звездой»
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Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном телеграм-канале объявил имена арбитров, которые обслужат матчи товарищеского турнира PARI Премьер в Санкт-Петербурге.

Главным судьёй матча «Зенита» с азербайджанским «Нефтчи» будет работать Артём Чистяков. Ему поможет бригада из Алексея Ширяева и Владислава Назарова.

Игру с сербской «Црвеной Звездой» обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Амелиным. Его помощниками будут Игорь Князев и Сергей Каруненко.

На матчах с турецким «Фенербахче» судить будет Владислав Безбородов со своими ассистентами Максимом Гаврилиным и Кириллом Большаковым.

Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. На всех играх будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR).

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