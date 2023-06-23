Кирьяков назвал футболиста с самым сильным ударом в РПЛ

Бывший российский нападающий Сергей Кирьяков, ныне тренирующий «Ленинградец», назвал футболиста с самым сильным ударом в Российской Премьер-Лиге на данный момент. Он выделил Даниила Фомина из «Динамо».

«Кто запомнился сильными ударами с дальней дистанции в Российской Премьер-Лиге? Вот это сложный вопрос.

Первый на ум приходит Фомин из «Динамо». Может хорошо зарядить издалека. Можно ли с Колодиным сравнить? Нет, у того пушка страшная. Кстати, в российском футболе всё меньше и меньше игроков остаётся, кто бьёт сильно и с разных дистанций.

В моё время сумасшедший удар был у Юрия Никифорова. Теперь можно только с натяжкой называть. Кроме Фомина, больше никто в голову не приходит», — приводит слова Сергея Кирьякова Legalbet.