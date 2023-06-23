«У меня есть амбиции». Марцел Личка прокомментировал назначение в «Динамо»

Чешский специалист Марцел Личка, 22 июня официально возглавивший команду московского «Динамо», рассказал о подробностях переговоров бело-голубых с «Оренбургом».
«Понятно, что я как тренер хочу стать сильнее. У меня есть амбиции, я хочу быть повыше. Зимой, когда ко мне пришёл «Краснодар» с предложением, я хотел доработать сезон в «Оренбурге». После сезона мне пришёл звонок уже из «Динамо». Они должны были договориться с «Оренбургом», так как у меня был действующий контракт с клубом. Они между собой договорились, и я подписал контракт с «Динамо».
«Динамо» – это большая команда в России с большой историей. Я договорился с президентом «Оренбурга» Василием Петровичем Еремякиным и спортивным директором Димой Андреевым, чтобы, когда у меня будет шанс летом сделать шаг вперёд в карьере, я мог уйти. Они были согласны и поддержали меня. «Оренбург» получит за меня деньги, это тоже хорошо. Всё прошло нормально, по-человечески», – приводит слова Лички Metaratings.ru.
- 23 июня 2023
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