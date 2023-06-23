Дани Алвес — о тюрьме: я был в гораздо худших местах и ситуациях

Бывший бразильский защитник «Барселоны», «ПСЖ» и туринского «Ювентуса» Дани Алвес рассказал, как проходит время, которое футболист проводит в тюрьме.
«Я провожу много времени за чтением и пишу. У меня есть несколько проектов, один о моей биографии, сфокусированный на опыте, который я здесь получаю. Важные для жизни учения о тюрьме, которые могут помочь кому-нибудь. Я был в гораздо худших местах и ситуациях. В тюрьме теряешь свободу, но люди здесь очень дружелюбные. У меня нет ни к кому претензий.
Не было ни одной ночи, чтобы я не спал спокойно. Ни одной ночи. У меня чистая совесть. Я никогда умышленно никому не причинял вреда, и в ту ночь тоже», — приводит слова Алвеса AS, ссылаясь на La Vanguardia.
Напомним, в январе Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. С этого периода он находится в тюрьме. Бразильцу грозит до 12 лет заключения.
- 23 июня 2023
-
23:49
-
23:45
-
23:43
-
23:27
-
23:25
-
23:21
-
23:14
-
23:01
-
22:59
-
22:50
-
22:43
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:26
-
22:14
-
22:12
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:46
-
21:40
-
21:29
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:44
-
20:38
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:00
-
19:59