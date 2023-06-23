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Дани Алвес — о тюрьме: я был в гораздо худших местах и ситуациях

Дани Алвес — о тюрьме: я был в гораздо худших местах и ситуациях
Дани Алвес
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Бывший бразильский защитник «Барселоны», «ПСЖ» и туринского «Ювентуса» Дани Алвес рассказал, как проходит время, которое футболист проводит в тюрьме.

«Я провожу много времени за чтением и пишу. У меня есть несколько проектов, один о моей биографии, сфокусированный на опыте, который я здесь получаю. Важные для жизни учения о тюрьме, которые могут помочь кому-нибудь. Я был в гораздо худших местах и ситуациях. В тюрьме теряешь свободу, но люди здесь очень дружелюбные. У меня нет ни к кому претензий.

Не было ни одной ночи, чтобы я не спал спокойно. Ни одной ночи. У меня чистая совесть. Я никогда умышленно никому не причинял вреда, и в ту ночь тоже», — приводит слова Алвеса AS, ссылаясь на La Vanguardia.

Напомним, в январе Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. С этого периода он находится в тюрьме. Бразильцу грозит до 12 лет заключения.

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