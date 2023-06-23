«Сассуоло» потребует около € 40 млн за Фраттези, который не хочет покидать Италию

Футбольный агент Беппе Рисо, представляющий интересы Давиде Фраттези, прокомментировал слухи об интересе к игроку «Сассуоло» со стороны «Интера» и «Милана».

«Мы уже начали договариваться о встречах и в ближайшие несколько дней посмотрим, какой клуб может себе его позволить, затем я встречусь с Давиде, и он примет решение. «Интер»? Я не могу говорить об этом перед встречами. Я думаю, что «Милан» вмешается, так как «россонери», кажется, очень сосредоточены на нём.

С Карневали (генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали. – Прим. «Чемпионата») никогда не бывает легко предсказать цифры, но мы работаем над этим», — цитирует Рисо Calciomercato.

По информации итальянских СМИ, «Сассуоло» требует около € 40 млн за Фраттези, который категорически отказался от трансфера за пределы Италии. Он пока не намерен покидать Серию А. Отметим, что Беппе Рисо также является агентом Сандро Тонали, который перебрался из «Милана» в «Ньюкасл».