Эндрю Робертсон: «Манчестер Сити» справедливо выиграл требл, это лучшая команда в Европе

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон оценил уровень выступления «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне.
«В прошлом сезоне «Сити» отличался от всей лиги. Мы даже не были к этому близки. Очевидно, что последние четыре-пять сезонов мы были командой, которая их подталкивала, мы были командой, которая пыталась конкурировать с ними, но в этом сезоне они выиграли всё.
Они выиграли требл, и это правильно, они были лучшей командой в Европе и заслужили все аплодисменты, которые они получат. Но мы не можем сосредотачиваться на других командах, мы выступили хуже своих стандартов, которые мы установили для нас сами, и мы должны попытаться вернуться к ним. Если мы это сделаем, я верю, что мы снова сможем добиться успеха», — приводит слова Робертсона TalkSPORT.
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