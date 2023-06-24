«Челси» отклонил третий запрос «Манчестер Юнайтед» по Маунту

Лондонский «Челси» отклонил третий запрос «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера полузащитника Мэйсона Маунта, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Предложение «красных дьяволов» снова не устроило «Челси», поскольку синие хотят получить € 67 млн сразу и ещё € 8 млн в качестве бонусов. Ранее «Манчестер Юнайтед» предлагал около € 60 млн с учётом бонусов, и едва ли новое предложение было существенно улучшено.
Как сообщает журналист, представители «Челси» предложили руководству «МЮ» встретиться лично, чтобы решить вопрос полюбовно. В то же время «Манчестер Юнайтед» планировал отказаться от переговоров по Маунту, если их третье предложение будет отклонено. При этом главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хотел бы видеть англичанина в составе своей команды.
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