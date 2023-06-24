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Неймар оценил возможное назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии

Неймар оценил возможное назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии
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Нападающий «ПСЖ» Неймар выразил надежду на то, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

«Я знаю, что он входит в планы национальной сборной, президент рассчитывает на него, и мы, игроки, тоже хотим его видеть в команде. Я, Вини, Милитао… Мы уже знакомы с ним, понимаем его величие. Его присутствие в команде будет очень важно. Но пока ничего не подтверждено. Надеемся, что по окончании контракта он возглавит сборную», — приводит слова Неймара L'Équipe.

Анчелотти возглавил мадридский «Реал» летом 2021 года. Итальянец вернулся к работе в мадридском клубе после ухода из «Эвертона».

По итогам сезона-2022/2023 чемпионата Испании «Реал» занял второе место. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити».

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