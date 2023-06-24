Неймар оценил возможное назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии

Нападающий «ПСЖ» Неймар выразил надежду на то, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.
«Я знаю, что он входит в планы национальной сборной, президент рассчитывает на него, и мы, игроки, тоже хотим его видеть в команде. Я, Вини, Милитао… Мы уже знакомы с ним, понимаем его величие. Его присутствие в команде будет очень важно. Но пока ничего не подтверждено. Надеемся, что по окончании контракта он возглавит сборную», — приводит слова Неймара L'Équipe.
Анчелотти возглавил мадридский «Реал» летом 2021 года. Итальянец вернулся к работе в мадридском клубе после ухода из «Эвертона».
По итогам сезона-2022/2023 чемпионата Испании «Реал» занял второе место. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити».
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